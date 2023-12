Fotoautomaten für Pässe: Stuttgarts Digitalstrategie bedroht die Fotostudios in der Stadt

1 Die Geräte für Passfotos und Fingerprint waren in Stuttgart bisher versuchsweise – hier mit Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer und Silvia Della Pina von den Bürgerbüros – im Einsatz Foto: Stadt Stuttgart

Von 2025 an sollen Passbilder ausschließlich digital erstellt werden. Mit eigenen Terminals würde die Kommune dem Fotofachhandel Konkurrenz machen.











Mit fast 1500 neuen Stellen will die Landeshauptstadt sich von 2024 an ins Digitalzeitalter katapultieren und damit Behördengänge und Entscheidungen beschleunigen. Auf dem Weg in die Zukunft soll allerdings nicht nur Manpower, sondern auch ein Aufrüsten der technischen Ausstattung helfen. Da vom 1. Mai 2025 bundesweit nur noch digital erstellte Lichtbilder für Ausweisdokumente genutzt werden dürfen, plant die Stadt, in so vielen Bürgerbüros wie möglich Geräte der Bundesdruckerei aufzustellen. Mit ihnen kann die Kundschaft sowohl Passbild als auch den Fingerprint selbst erstellen. Fotofachgeschäfte fürchten allerdings einen katastrophalen Kollateralschaden durch die forcierte Einführung der neuen Technik.