Stuttgart 21: S 21-Klage der Bahn – Drohen Stuttgart Milliarden-Schulden?

1 Am neuen Tiefbahnhof werden die Glasabdeckungen über den Kelchstützen aufgebaut. Foto: DB AG/Jannik Walter

Wie so oft bei S 21 geht es ums Geld – und jetzt geht es wieder vor Gericht: Im Streit um die Finanzierung des Großprojekts lauern erhebliche Risiken für die Stadt – droht Stuttgart eine exorbitante Verschuldung?











Die Milliardenklage der Deuschen Bahn AG gegen ihre Partner wegen der Finanzierung des Projekts Stuttgart 21 geht in die nächste Runde. Nach zwei Terminabsagen Ende 2023 will das Verwaltungsgericht Stuttgart den Streit am 23. April um 13.30 Uhr in der Augustenstraße 5 (Saal 5) erneut aufrufen.