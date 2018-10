Foodsymposium Chefdays in Berlin Es brodelt bei den Köchen

Kevin Fehling (rechts) und Tim Raue freuen sich über Platz 1 und 2 bei der Wahl zu den besten Spitzenköchen in Deutschland. Foto: Rolling Pin

Köche sind die neuen Popstars, könnte man meinen. Die Realität ist aber eine andere. Fachkräfte werden dringend gesucht - egal ob männlich oder weiblich. Beobachtungen von den Chefdays in Berlin.

Berlin - Es dampft und brutzelt überall. Flammen lodern gar, als Niklas Ekstedt auf der Bühne zeigt, wie er ein großes Stück Lachs zubereitet, indem er auf der Fischhaut Heu verbrennt. Schließlich kocht Ekstedt in seinem Restaurant Stockholm ausschließlich auf offenem Feuer.

Zum zweiten Mal finden in Berlin die Chefdays statt, initiiert vom österreichischen Gastrofachmagazin „Rolling Pin“, gesponsort von Metro. Die Branche nennt es „Foodsymposium“ - und es ist eine Messe rund ums Essen, auf der es am Ende des Tages dann doch um mehr als Essen geht.

In der Industriehalle in Alt-Treptow gibt es gleich am nach dem Einlass Garnelen auf Papaya-Mango-Salat, angerichtet mit Chili, Koriander und Wasabisoße. Oder auch pochiertes Wachtelei mit Linsenkaviar. Hier dreht sich zwei Tage lang alles um Essen und auch ums drumherum. Hinter jedem Essen und Getränk geht es um Werbung für etwas: für Fonds, Grills, Gins, Kräuter, Kochkleidung, Keramik. Aber auch um Austausch und Small Talks - Mann trägt Hipsterbart im Gesicht und ein Craftbeer in der Hand. Da werden neue Produkte wie etwa Smoothieshakes, Kräuter, die in speziellen Kühlschränken gedeihen, Gin mit Tonkabohnen, Garnelen aus Bayern, Pasta aus Insekten oder Arbeitskleidung - hergestellt aus PET-Flaschen - präsentiert.

„Heute gibt es alle Produkte in den Großmärkten, aber wir haben keine Köche mehr.“

Am spannendsten sind aber die Geschichten hinter den Gerichten. Auf drei Bühnen zeigen Köche, dass es doch um mehr geht als um Nahrungsaufnahme. Drei Grandseigneure der deutschen Küche erinnern sich an früher, als es noch keine Food-Magazine, keinen Kochbücher-Wahnsinn und eben auch kein Internet mit Foodbloggern und Influencern gab. Hans-Peter Wodarz, Otto Koch und Dieter Müller erzählen von ihren Essenstouren nach Frankreich, bei denen sie Gänseleber oder Trüffel aus Frankreich geschmuggelt haben. „Heute gibt es alle Produkte in den Großmärkten, aber wir haben keine Köche mehr“, sagt Müller - und spricht wie so viele andere auch das große Problem des Fachkräftemangels an.

Immer wieder ist die Rede von der Gastronomie als Wirtschaftsfaktor. In Deutschland arbeiten 2,1 Millionen Menschen in der Branche. Das weiß Christian Rach, Koch und TV-Restauranttester. Aber: „2017 haben 52 Prozent ihre Ausbildung in der Gastronomie abgebrochen“, so Rach. Er träumt von neuen Arbeitszeitmodellen und verweist auf das Münchner Restaurant Tantris, das eine 4-Tage-Woche hat. Auch der Mehrwertsteuersatz sei ein großes Problem. Rach schimpft über Rabatte in Restaurants und plädiert für Solidarität unter Gastronomen. „Die Bedingungen müssen sich ändern“, sagt Rach in bekannt schnoddrigem Ton.

„Die Küche ist ein Nudelauflauf. Jeder läuft mit seiner großen Nudel rum.“

Die Rezeption von Köchen, die im TV zu Promis avanciert sind, ist eine ganz andere als die Realität. In den Küchen sind die Tage lang, die Bezahlung nicht gut. Die Köche hier bei den Chefdays werden gefeiert wie Popstars - und auch als solche inszeniert. Mit markigen Sprüchen und tosendem Applaus. Und sie lieben die Bühne. Wie etwa Lukas Mraz, ein typischer junger Durchstarter mit rotem Rauschebart und Sonnenbrille, der seit einem halben Jahr wieder zurück im Familienbetrieb Mraz & Sohn in Wien ist. In Berlin hat er zuvor Blumenkohl frittiert und Blutwurstpizza serviert. In Wien gibt‘s erst mal „eine Watschen für die Anzugträger“, so Mraz, wenn er Schmand und Kaviar vom mit Kirschholz geräucherten Teller lecken lässt. Er appelliert, die Gastronomie zu einem besseren Ort zu machen. Zu einer Welt ohne Sexismus, mit Produkten von kleinen Höfen, in der der Müll getrennt wird. „Das Gericht, das ich heute koche, ist doch Wurst“, sagt Mraz. Und er spricht noch etwas anderes an, was immer wieder diskutiert wird: das Ungleichgewicht von Männern und Frauen in der Gastronomie, vor allem in der Fine-Dining-Liga. „Wir haben keine Frau in der Küche und auch keine im Service. Die Küche ist ein Nudelauflauf. Jeder läuft mit seiner großen Nudel rum“, sagt Lukas Mraz. Es sei schade, dass es einen so geringen Frauenanteil in der Gastronomie gäbe.

Stephanie Bräuer, Autorin und Frau des Sternekochs Bobby Bräuer, hat vor kurzem ein Buch mit dem plakativen Titel „Frauen an den Herd!“ veröffentlicht. Darin porträtiert sie 24 Frauen und wie sie den Weg an die Spitze geschafft haben. Darunter sind unter anderen Cornelia Poletto, Douce Steiner und Tanja Grandits. Was sie alle eint? Dass es Mut, Ehrgeiz und einen starken Partner braucht, um es ganz nach oben zu schaffen. Bräuer hat bei den Gesprächen mit den Köchinnen mehrere Problemstellen erkannt. Dass dieser Beruf schwer mit Familie zu vereinbaren ist, ist eine. Und auch dass unsere Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass der Mann abends auf die Kinder aufpasst. Aber auch: „Wir Frauen sind manchmal etwas zögerlich und nicht so gut im klappern“, sagt Bräuer. Was sich wirklich geändert habe, ist der ehemals sehr raue Umgangston in der Küche.

Mit Belästigungen am Arbeitsplatz haben aber schon viele Frauen Erfahrungen gemacht. Julia Komp, eine von nur sieben Sterneköchinnen in Deutschland sagt in einer Diskussionsrunde zum Thema, dass sie Glück gehabt hätte: „Es gab nur eine kleine Situation, aber ich kenne viele, denen das passiert ist.“

„Die Chancen für Frauen standen noch nie so gut wie heute.“

Männer und Frauen können heute in der Spitzengastronomie gleich viel erreichen, aber nur den Frauen wird die Frage nach der Familienplanung gestellt. So wie in anderen Bereichen auch. „Ich kann in kaum einer Branche Familie und Erfolg unter einen Hut bekommen“, sagt Birgit Reitbauer, die zusammen mit ihrem Mann das Steirereck in Wien führt, beim Frauentalk auf der Bühne. Und auch: „Frauen müssen sich bewusst sein, was sie wollen.“

Douce Steiner, Sterneköchin aus Sulzburg, stellt in Bräuers Buch fest, dass das Familienleben sogar von diesem Beruf profitieren kann. Ihrer Tochter sei aufgefallen, dass Kinder, die in der Gastronomie groß werden, viel mehr Familienbezug haben. Reitbauer reüssiert auf der Bühne: „Wir haben in der Gastronomie alle die gleichen Probleme. Uns fehlt der Nachwuchs. Egal ob männlich oder weiblich.“ Und sie macht auch Hoffnung: „Die Chancen für Frauen standen noch nie so gut wie heute.“