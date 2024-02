Streit um Alternativrouten: Was, wenn der Flughafentunnel wirklich gesperrt wird?

1 Der Flughafentunnel könnte bald einseitig für Autos gesperrt werden. Foto: Ines Rudel

Der Flughafentunnel zwischen Bernhausen und Plieningen könnte einseitig für den Autoverkehr gesperrt werden. So erwägt es jedenfalls das Landesverkehrsministerium. Was heißt das für konkrete Strecken – und für umliegende Gemeinden?











Link kopiert



Seit bekannt geworden ist, dass das Land erwägt, den Flughafentunnel zugunsten der Radfahrer einseitig für den Autoverkehr zu sperren, kommen die umliegenden Kommunen nicht zur Ruhe. Konkret geht es um eine Sperrung für den Autoverkehr nach Norden, also von Filderstadt-Bernhausen in Richtung Stuttgart-Plieningen. Was würde das für Autofahrer konkret bedeuten? Wir haben uns an drei Beispielen angeschaut, welche Alternativrouten infrage kommen – und wie sich diese hinsichtlich Fahrzeit und Strecke an einem Dienstagmorgen um 8 Uhr vom direkten Weg durch den Tunnel unterschieden.