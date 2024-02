Flughäfen: Wie lange geht der Streik heute?

An 11 Flughäfen in Deutschland

1 Flugausfälle stehen heute an der Tagesordnung an deutschen Flughäfen. Foto: Astrid Gast / shutterstock.com

Sie müssen heute zum Flughafen? Lesen Sie hier, wo und wie lange gestreikt wird und was Sie jetzt tun können.











Link kopiert



Die Streiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen in Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt am Main und Stuttgart dauern heute den ganzen Tag an. Aus diesem Grund ist mit massiven Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. An vielen Flughäfen sind überhaupt keine Abflüge möglich. Was die betroffenen Flughäfen Ihren Fluggästen raten, haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst.