1 Mehrere Militärhubschrauber am Himmel werfen Fragen auf Foto: dpa/Boris Rössler

Mehrere Militärhubschrauber und ein Jet der Gesellschaft für Flugzieldarstellung wurden in den vergangenen Nächten am Himmel über der Region gesehen. Was war da los? Unsere Redaktion hat nachgefragt.











In einem großen Gebiet zwischen Böblingen, Freudenstadt und Rottweil waren in zwei Nächten dieser Woche lautstarke Rotoren-Geräusche zu hören. Viele Bürgerinnen und Bürger waren überrascht und fragten sich, was es damit auf sich hat – auch im südwestlichen Kreis Böblingen. Eine Leserin aus Öschelbronn berichtete von mehreren Helikoptern, die in Formation geflogen seien. Auch aus Aidlingen, Grafenau und anderen umliegenden Orten kamen Augenzeugenberichte, die über die Hubschrauber und Flugzeuge am Himmel rätselten. Eine Nachfrage beim Luftfahrtamt der Bundeswehr führte allerdings rasch zur Aufklärung der Vorkommnisse.