Lea-Aus in Pforzheim: Nun dürfte der Druck auf den Schanzacker steigen

Flüchtlingspläne in Ludwigsburg

1 Der Schanzacker ist eine grüne Oase inmitten des dicht besiedelten Gebiets und liegt nahe des historischen Hohenaspergs. Foto: Werner Kuhnle

Das Land will in Pforzheim keine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge einrichten. Was bedeutet das Aus für die Pläne einer Lea im Dreieck Ludwigsburg-Asperg-Tamm?











In Pforzheim wird keine Landeserstaufnahmestelle (Lea) für Flüchtlinge eingerichtet. Zuvor hatte es in der Landesregierung Überlegungen gegeben, in einer ehemaligen Gewerbeimmobilie bis zu 1000 Menschen unterzubringen. Nun kam die Absage: Ein Lea-Betrieb könne aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert werden, hieß es. Das Land werde die Prüfungen daher nicht weiter verfolgen.