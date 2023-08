1 Stuttgart sei bei der Unterbringung von Flüchtlingen „an der Grenze des Organisierbaren und Machbaren angelangt“, sagt Oberbürgermeister Frank Nopper (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Die Landeshauptstadt stößt bei der Unterbringung von Geflüchteten an ihre Grenzen. Oberbürgermeister Frank Nopper plädiert für eine „realitätsbezogene Flüchtlingspolitik“.









Landräte schlagen Alarm, Hilferufe aus den Städten und Gemeinden, Streit über die Verteilung und die Kosten – die Unterbringung von Flüchtlingen ist besonders seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eines der bestimmenden Themen auf politischer Ebene in Deutschland. Die Region Stuttgart bildet da keine Ausnahme. Doch was sagen die Zahlen? Wie sieht die Situation in den einzelnen Landkreisen aus? Eine Übersicht zur Unterbringung Geflüchteter in Stuttgart.