Flüchtlinge in Stuttgart-Feuerbach

1 40 Prozent der Geflüchteten in Stuttgart kommen aus der Ukraine. Rund 60 Prozent der Hilfesuchenden sind Familien. Foto: IMAGO/IlluPics/IMAGO

Der Bezirksbeirat hat sich am Dienstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, auf dem Bosch-Parkplatz Im Gaizen neue Unterkünfte für Geflüchtete bauen zu lassen.









Die Mitglieder des Bezirksbeirats in Feuerbach haben am Dienstag bei drei Gegenstimmen (zweimal CDU, einmal AfD) und vier Enthaltungen für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft auf einem Parkplatz der Firma Bosch an der Ecke Leobener Straße/Im Gaizen votiert. Das Unternehmen hatte die Fläche der Stadt angeboten und möchte laut Verwaltung einen sechsstelligen Euro-Betrag investieren. Die Landeshauptstadt Stuttgart bezahlt dann nur noch rund 1,1 Millionen Euro für die Anmietung, Erschließung und den Rückbau der Container. Hinzu kommen 140 000 Euro für die Ausstattung.