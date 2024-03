Ein 38-Jähriger fährt ohne Kennzeichen von Sindelfingen nach Stuttgart. Als er in Vaihingen die Autobahn verlässt, will ihn die Polizei kontrollieren. Statt jedoch anzuhalten, tritt er aufs Gaspedal.

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen 38 Jahre alten Autofahrer festgenommen, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert und dabei mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht haben soll. Auf die Spur des Mannes sind die Einsatzkräfte gekommen, weil ein Autofahrer gegen 15.10 Uhr auf der Autobahn 81 den Notruf wählte. Er meldete einen schwarzen Fiat Punto, der auf Höhe von Sindelfingen ohne Kennzeichen in Richtung Stuttgart unterwegs sei. Außerdem habe sich der Fahrer vermummt.

Auto auf Hauptstraße gestreift

Wenig später wollten Polizisten den italienischen Kleinwagen beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen stoppen und den Fahrer kontrollieren. Als dieser jedoch die Streife erkannte, ergriff er die Flucht in Richtung des Vaihinger Ortskerns. Dort soll er in der Hauptstraße ein entgegenkommendes Auto gestreift, anschließend aber seine Flucht in Richtung Möhringen mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt haben. Mehr als sechs Kilometer später fand die Verfolgungsjagd in der Degerlocher Epplestraße ein jähes Ende. Zum einen musste der 38-Jährige aufgrund des stockenenden Verkehrs abbremsen, zum anderen fuhr er auf einen Volvo auf und verursachte einen Schaden von 2000 Euro.

Als der Tatverdächtige aussteigen wollte, konnte er von Einsatzkräften überwältigt werden. Bei seiner Festnahme leistete er jedoch heftigen Widerstand. Eine Polizeibeamtin und drei Beamte zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss wurde dem Mann im Polizeipräsidium Stuttgart Blut abgenommen. Ob er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gefahren ist, steht aber noch nicht fest. Bereits am Samstag wurde er auf Antrag eines Haftrichters in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Noch sind die Hintergründe für die Flucht des 38-Jährigen unklar. Sie sind unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen und Geschädigte gesucht

Weil der Einsatz auf der A 81 begonnen hat, sucht die für Autobahnen in der Region zuständige Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrweise des 38-Jährigen gefährdet oder gar geschädigt worden sein könnten. Auch der Halter des Fahrzeugs, das in Vaihingen offenbar gestreift und zumindest am Spiegel beschädigt worden ist, sollte sich melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07 11 / 68 69 - 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen genommen.