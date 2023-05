1 Auf der Suche nach einem neuen Heim: Irina Bondarenko (rechts), ihre Tochter Anastasia und die drei Enkelkinder in der Schneiderei des Herrenausstatters Wibbel. Foto: Werner Kuhnle

Irina Bondarenko fühlt sich beim Herrenausstatter Wibbel in Leonberg richtig wohl. Und der Familienbetrieb freut sich über eine tolle Schneiderin. Jetzt fehlt nur noch eine Wohnung für die Familie der Tochter Anastasia.









An der Nähmaschine fühlt sich Irina Bondarenko ganz in ihrem Element, fast schon wie daheim in ihrer Schneiderei in Butscha. Doch die Frau aus der Ukraine ist zum Glück nicht in jenem Ort, in dem die russische Soldateska mordend durch die Straßen gezogen ist.