Flucht aus dem Iran: Droht Abschiebung? Mutter hat große Angst vor einer Familientrennung

1 Familie K. aus dem Iran hat Angst, in den Iran abgeschoben zu werden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Lobeca/IMAGO/Felix Schlikis

Eine beschwerliche Flucht von Teheran nach Deutschland, quälende Ungewissheit über die Zukunft. Nun ist die vierköpfige Familie K. in Stuttgart in Sicherheit. Doch dürfen auch alle Familienmitglieder bleiben?











In den letzten fünf Jahren haben Maryam (41) und Isa K. (58) in ständiger Angst gelebt - Angst vor einer möglichen Abschiebung. Und auch jetzt beunruhigt die Ungewissheit über ihre Zukunft das Ehepaar zutiefst. Denn obwohl die Tochter inzwischen einen Ausbildungsplatz hat, ist es immer noch möglich, dass die aus dem Iran stammende Familie abgeschoben werden könnte. Derzeit lebt die vierköpfige Familie in einem Stadtbezirk von Stuttgart. Eine Rückkehr in die alte Heimat wäre für Isa K. lebensbedrohlich.