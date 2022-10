1 Eric Maxim Choupo-Moting und Florian Müller sind Opfer von Beleidigungen. Foto: IMAGO/Philippe Ruiz

Florian Müller vom VfB Stuttgart gehört auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu den am häufigsten beleidigten Bundesliga-Profis. Nur ein Spieler muss noch mehr einstecken.















Eric Maxim Choupo-Moting vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist der am häufigsten beleidigte Bundesliga-Profi bei Twitter. Der Stürmer hat einen „Beleidigungsanteil“ von 7,3 Prozent. Das hat die Vergleichsplattform Sportwettentest herausgefunden.

Dafür wurden rund 131.000 Tweets der vergangenen zwei Jahre hinsichtlich 74 negativ konnotierter Begriffe in Kombination mit den Namen von insgesamt 505 Profis der Bundesliga analysiert. Die Anzahl an Beleidigungen wurde in das Verhältnis der Gesamtzahl an Tweets (mindestens 100 oder mehr) pro Person gesetzt.

Hoffenheim-Profis ebenfalls

Auf dem unrühmlichen zweiten Rang hinter Choupo-Moting landet Torwart Florian Müller vom VfB Stuttgart (5,6 Prozent). Dahinter folgt Marcel Wenig von Eintracht Frankfurt (5,3 Prozent).

Mit Blick auf die durchschnittliche Quote pro Team sind die Profis der TSG Hoffenheim am häufigsten von abwertenden Tweets betroffen: 4,6 Prozent aller Beiträge über die Kraichgauer beinhalten eine Beschimpfung.