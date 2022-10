9 Musste nach dem Training am Schienbein behandelt werden: Tiago Tomas. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Trainingseinheit vom Dienstag zurück. Foto: Baumann

Von der aktuellen Krise beim VfB Stuttgart zeugt nicht allein der Blick auf die Tabelle. Auch beim Besuch auf dem Trainingsplatz wird schnell klar, dass es beim Fußball-Bundesligisten gerade nicht zum Besten bestellt ist. Dazu eine kleine, ungefilterte Auswahl von Fan-Kommentaren auf der Tribüne des Schlienz-Stadions vom Dienstag: „Also ich würde mal den Bredlow reinstellen“ (zu den Problemen im Tor). „Der Kalajadzic fehlt halt“ (zur Flaute im Sturm). Oder: „Die müssen mehr laufen!“ (Thema Einstellung).

Trainer Pellegrino Matarazzo wird seine eigene Sicht auf die Problemzonen in der Mannschaft haben. Zum Start in die Trainingswoche vor dem richtungsweisen Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag (19.30 Uhr) lag ein Schwerpunkt der Trainingseinheit auf der Ballan-und Mitnahme unter Gegnerdruck. Ohne die angeschlagenen Wataru Endo (Schlag auf das Wadenbein im Spiel gegen Wolfsburg), Hiroki Ito (Belastungssteuerung), Atakan Karazor (Wadenprobleme), Borna Sosa (Infekt) und Josha Vagnoman (Knochenödem im Mittelfuß) trainierten die VfB-Profis in einer weiteren Übungsform die Spieleröffnung mittels langer Diagonalbälle.

Tiago Tomas muss den Platz vorzeitig verlassen

Bei der abschließenden Spielform mahnte Matarazzo bei seinen Spielern in Deutsch und Englisch immer wieder Tiefe an. Dabei wurde der Chefcoach laut und deutlich – nicht mit allem, was seine Spieler boten, zeigte sich der Chef einverstanden. Eine Schrecksekunde hatte Tiago Tomas zu überstehen: Nach einem Zweikampf mit Waldemar Anton blieb der Portugiese verletzt am Boden liegen und musste die Einheit kurz vor dem Ende abbrechen.