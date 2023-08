6 Schirme und Regenmäntel brauchte es auch beim Schäferlauf in Markgröningen. Foto: Werner Kuhnle

Der Regen hat die Bilanz mehrerer Großveranstaltungen in der Region verhagelt. Die „Flammmenden Sternen“ in Ostfildern, ein Oldtimertreffen in Böblingen und der Markgröninger Schäferlauf waren nicht so gut besucht wie in Vorjahren.









Wetter und Großveranstaltungen im Freien – das muss zusammen passen. Der Regen der vergangenen Tage jedenfalls hat die Bilanzen vom Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ in Ostfildern (Kreis Esslingen) verhagelt. Mit 27 000 Besuchern an drei Tagen liegt die Veranstaltung deutlich unter den Vorjahreszahlen. Damals verzeichnete das Festival 10 000 Besucher mehr. Auch die Besuchszahlen anderer Veranstaltungen wie der Markgröninger Schäferlauf oder ein Oldtimertreffen in Böblingen blieben hinter den Vorjahren zurück.