Für Fans der Freikörperkultur kehrt das Schwimmangebot am kommenden Samstag zurück. Die Aktion läuft monatlich bis Ende März.

Zum ersten Mal nach der Coronapandemie findet am kommenden Samstag, 25. November, wieder das FKK-Schwimmen im Ludwigsburger Stadionbad statt. Das Angebot gilt laut Mitteilung der Stadtverwaltung bis zum 30. März jeweils am letzten Samstag im Monat.

Während der regulären Öffnungszeiten von 18 bis 22 Uhr kann an diesen Tagen textilfrei geschwommen werden. Das FKK-Schwimmen ist im regulären Eintrittspreis bereits enthalten, Erwachsene zahlen für 90 Minuten also 4,50 Euro und für jede weitere halbe Stunde 50 Cent Aufschlag. Die Tickets können sowohl online als auch direkt vor Ort an der Kasse erworben werden.

Das Außenbecken sowie die Rutsche „Lubidu“ bleiben an diesen Abenden geschlossen. Stattdessen erwartet die Fans der Freikörperkultur laut Mitteilung der Stadt eine stimmungsvolle Atmosphäre mit abgedunkeltem Licht, LED-Kerzen und Leuchtkugeln sowie entspannender Musik.

Bereits im März hatte die Saunalandschaft im Stadionbad wieder eröffnet.

Alle Termine im Überblick:

Datum

Das FKK-Schwimmen findet jeweils am letzten Samstag im Monat statt, also am 25. November, 30. Dezember, 27. Januar, 24. Februar und 30. März.

Stadionbad

Das Stadionbad liegt in Ludwigsburg-Oßweil in unmittelbarer Nähe zur Eishalle und zum Ludwig-Jahn-Stadion.