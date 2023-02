1 Das lange Warten hat bald ein Ende: Am 1. März öffnen sich in Hoheneck und bei Stadionbad die Türen. Foto: avanti/Ralf Poller

Die Gasspeicher sind gut gefüllt und es sind relativ milde Temperaturen vorhergesagt, weshalb die Bäder nun doch nicht erst zum 1. April öffnen. Auf die Besucher warten neue Angebote – wie etwa die Textilsauna.















Seit vergangenen Oktober sind die Türen des Heilbads in Hoheneck und die Saunalandschaft im Stadionbad Ludwigsburg zu. Die Schließung war Teil von Energieeinsparmaßnahmen. Jetzt gab der Aufsichtsrat aber grünes Licht für eine vorzeitige Öffnung.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) werden sowohl das Heilbad Hoheneck als auch die Saunalandschaft im Stadionbad Ludwigsburg am 1. März – und damit einen Monat früher als geplant – öffnen. Man befinde sich derzeit in einer recht guten Ausgangssituation, erklärt Oberbürgermeister Matthias Knecht, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der SWLB ist: „Die Gasspeicher sind zu 77 Prozent gefüllt, es sind relativ milde Temperaturen vorhergesagt. Die gemeinsame Kraftanstrengung von Bürgerschaft, Unternehmen und kommunalen Einrichtungen hatte Erfolg: Wir konnten das vorgegebene Ziel, 20 Prozent Energie einzusparen, vorzeitig erreichen.“

Versprechen zur Wiedereröffnung eingelöst

Die Entscheidung, Heilbad und Sauna als energieintensive Einrichtungen zu schließen, sei sehr schwer gefallen. Sie sei aber zugleich alternativlos gewesen, so Knecht: „Es freut mich jetzt umso mehr, im Sinne eines vertrauensvollen und fairen Miteinanders in Ludwigsburg unser Versprechen, das Heilbad wiederzueröffnen, bereits früher als geplant einlösen zu können.“

Christian Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, ergänzt: „Damit wir Heilbad und Sauna wieder früher in Betrieb nehmen können, haben wir unser Gremium über einen Umlaufbeschluss einbezogen.“

In den Einrichtungen wurden in den vergangenen Monaten bereits Wartungs- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt, sodass das Bäder-Team der Stadtwerke nun alle Hebel in Bewegung setzen kann, Heilbad und Saunalandschaft in den kommenden drei Wochen fit zu machen.

Unter anderem werden im Heilbad die Becken mit Wasser befüllt. Rund 500 000 Liter Wasser fließen in Bewegungsbecken und Mediterraneum und werden auf Temperatur gebracht. Das Sauna-Team schaute nach neuen Trends und absolvierte eine Aufguss-Fortbildung bei Robert Heinevetter, dem ehemaligen Sauna-Aufguss-Weltmeister aus der Schweiz.

Zudem gibt es während der Öffnungszeiten in der gemischten Sauna kleine Überraschungen. Ganz neu in der Saunalandschaft: die Textilsauna. Geschwitzt wird hier nicht nackt, sondern in Badebekleidung. Sie findet alle acht Wochen immer freitags statt. Start ist am 21. April. Des Weiteren wird es Themenwochen mit Spezialaufgüssen geben. In der ersten Märzwoche lautet die Themenwoche „Hüttengaudi und Apres Ski“. Dafür ist keine Anmeldung notwendig.

Willkommens-Angebote erwarten die Besucher

Auch im Heilbad Hoheneck erwartet die Badegäste ein „Willkommen-zurück-Angebot“ mit Salzpeelings, Gymnastikeinheiten und Beratungselementen rund um die Ernährung. In der Schließzeit wurde zudem der Boden auf der Heilbad-Galerie getauscht. „Das macht den Raum heller. Auch haben wir unsere Deckenstrahler erneuert. Sie ermöglichen jetzt einen Farbwechsel und sind vom Licht her viel angenehmer und auch sparsamer“, sagt Silvia Capalija von der SWLB-Bäderleitung.

Im Stadionbad Ludwigsburg und im Alfred-Kercher-Sportbad in Kornwestheim hat die SWLB bereits am 21. Januar die Beckenwasser-Temperaturen angepasst. Heißt: Die Wassertemperaturen wurden um ein Grad Celsius erhöht. In den Schwimmerbecken liegt sie jetzt wieder bei 27 Grad, im Nichtschwimmerbecken bei 30 Grad und das Kinderbecken ist 32 Grad warm.