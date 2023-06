1 Die Sanierung der Stadtbahnstrecken wird für die SSB zu einem teuren Marathon. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auf den Stuttgarter Haushalt kommt ein gewichtiger neuer Posten zu: Die Stadt soll die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) laut einem Beschluss von deren Aufsichtsrat dauerhaft finanzieren. Mit einem viel höheren Betrag als heute.









Stuttgart stellt die Finanzierung der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) auf eine ganz neue Grundlage. Künftig soll der ungedeckte Finanzbedarf des Nahverkehrsbetriebs verlässlich und in voller Höhe aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Dies hat der Aufsichtsrat der SSB auf seiner aktuellen Sitzung beschlossen. Am kommenden Donnerstag wird der Stuttgarter Gemeinderat über diese neue Verpflichtung der Stadt entscheiden. Ziel sei es, dass die SSB noch leistungsfähiger und attraktiver werden, sagte dazu Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU): „Mit dieser sehr ehrgeizigen SSB-Unternehmensstrategie wollen wir einen Sieben-Meilen-Schritt in Richtung eines zukunftsfähigen und möglichst klimaneutralen öffentlichen Personennahverkehrs machen.“