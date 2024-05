Neuer Endspielort, neue Finalgegner: An diesem Samstag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den VfR Aalen zum WFV-Pokal-Finale im eigenen Stadion. Wir blicken auf die vergangenen zehn Sieger.

Die letzten zwei WFV-Endspiele hatten einiges gemeinsam: Beide Male standen die Stuttgarter Kickers im Finale, beide Male gab es ein Elfmeterschießen vor jeweils beeindruckender Kulisse im Gazi-Stadion auf der Waldau, wo die vergangenen acht Endspiele über die Bühne gingen. Am 21. Mai 2022 besiegten die Blauen den SSV Ulm 1846 vor 7300 Zuschauern mit 5:4, am 3. Juni 2023 unterlagen sie der TSG Balingen vor 8057 Zuschauern mit 5:6.

Kickers scheitern an Ulm

In dieser Saison scheiterten die Kickers im Viertelfinale vor 8720 Zuschauern am Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 (0:2). Dieses hochintensive Match kostete der Mannschaft von Mustafa Ünal möglicherweise den Drittliga-Aufstieg, Schlüsselspieler Niklas Kolbe verletzte sich und konnte danach nicht mehr eingesetzt werden, Paul Polauke sah die Rote Karte.

Lesen Sie auch

Die SG Sonnenhof Großaspach schaltete dann im Halbfinale die Ulmer Spatzen mit 2:0 aus und zog damit ins WFV-Pokal-Finale ein. An diesem Samstag (15.45 Uhr) kommt es im heimischen Fautenhau zum Duell mit dem VfR Aalen. Genau wie der aktuelle Oberliga-Zweite SG Sonnenhof könnte auch der aus der Regionalliga abgestiegene Traditionsclub von der Ostalb die mit dem Pokalsieg verbundene DFB-Pokal-Teilnahme für seinen Neuanfang in der fünften Liga nur allzu gut gebrauchen. Über 200 000 Euro bringt die erste Runde allein an Fernsehgeldern.

Rekord-Pokalspieler ist der SSV Ulm 1846 mit insgesamt elf Titeln. Der VfR holte siebenmal den Cup, letztmals 2010. Die SG Sonnenhof holte einmal den Titel, 2009 mit Trainer Thomas Letsch (zuletzt VfL Bochum).

Wir blicken auf die WFV-Pokal-Sieger der vergangenen zehn Jahre. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Info

TV

Das ARD überträgt das WFV-Pokal-Finale als eines von fünf Parallelspielen ab 15.45 Uhr in der Livekonferenz zum Finaltag der Amateure. Als Einzelspiel überträgt der WFV das Finale im kostenlosen Livestream auf dem Youtube-Kanal des WFV. Auch die Highlights der Partie werden noch während des Spiels als „Youtube-Shorts“ auf dem WFV-Kanal zu finden sein.