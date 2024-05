1 Konrad Riehle (li., gegen Cedric Guarino) im Dress der SG Sonnenhof Großaspach im Testspiel vergangenen Februar gegen die Stuttgarter Kickers Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Konrad Riehle wurde im vergangenen Januar von den Stuttgarter Kickers an die SG Sonnenhof Großaspach ausgeliehen. Mit dem Oberligisten steht er nun vor dem WFV-Pokal-Finale und der Entscheidung um den Aufstieg. Der Offensivmann gibt Einblicke.











Die SG Sonnenhof Großaspach spielt an diesem Samstag (15.45 Uhr) in ihrem eigenen Stadion im WFV-Pokal-Finale gegen den VfR Aalen. Am 1. Juni (15.30 Uhr) geht es dann im letzten Oberliga-Spiel beim FC Holzhausen um den Regionalliga-Aufstieg. Konrad Riehle, der SG-Leihspieler von den Stuttgarter Kickers, gibt seine Einschätzungen ab.