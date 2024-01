Finale Entscheidung in Rechtsstreit: Müllgebühren im Kreis Ludwigsburg sind rechtens

Finale Entscheidung in Rechtsstreit

1 Wie die Müllgebühren berechnet werden, hatte zu einem Rechtsstreit geführt. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun bestätigt, dass die Kosten für die Nachsorge von Deponien einkalkuliert werden darf.











Link kopiert



Im Rechtsstreit zwischen dem Landkreis und dem Initiativkreis Müllgebühren Ludwigsburg darüber, ob die Kosten für die Nachsorge von Mülldeponien tatsächlich in die Abfallgebühren einberechnet werden dürfen, hat das Bundesverwaltungsgericht nun eine finale Entscheidung getroffen. Die Richter in Leipzig kamen zu der Auffassung, dass an der bisherigen Praxis des Landkreises nichts zu beanstanden ist. Das teilt das Landratsamt mit.