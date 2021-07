Italiener in der Region Stuttgart früh geschockt

4 Fellbach hat eine große und partyfreudige italienische Community. In unserer Bildergalerie haben wir einige Impressionen aus Fellbach gesammelt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Beim Finale der EM 2021 feuern Anhänger der Squadra Azzura in der Region Stuttgart ihre Mannschaft an. Aber früh müssen die Fans der italienischen Nationalmannschaft einen Rückschlag verkraften.

Fellbach - Sie sind gekommen, um den Europameistertitel der Squadra Azzura zu feiern – stattdessen müssen Fans der italienischen Mannschaft vor den Bildschirmen in der Region Stuttgart einen frühen Schock verkraften.

Englands Luke Shaw hat am Sonntagabend das schnellste Tor in einem EM-Finale erzielt. Der 25-Jährige traf im Endspiel gegen Italien im Londoner Wembley-Stadion nach 117 Sekunden zur 1:0-Führung der Three Lions.

Wie zuvor an den Spieltagen mit italienischer Beteiligung war in Fellbach wieder viel los: Dort trafen sich wieder mehrere Hundert Fans der Squadra Azzurra und fieberten mit ihrem Team mit. In unserer Bildergalerie haben wir einige Impressionen aus Fellbach gesammelt.