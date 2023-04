1 Die Polizei hat bei Filderstadt einen Pkw mit 17 Insassen gestoppt. Foto: picture alliance/dpa/Marius Becker

Eigentlich ist ein Peugeot 307 schon mit fünf Personen eng besetzt - eine Personengruppe in Filderstadt hat nun aber wahrscheinlich den Rekord gebrochen. Der Wagen des 32-Jährigen fiel einem aufmerksamen Zeugen am Freitagnachmittag auf der B 27 gegen 15.10 Uhr auf. Auf der Rücksitzbank befanden sich demnach auffällig viele Personen und im Kofferraum saßen mehrere Kinder.

Die Polizei stoppte das Fahrzeug daraufhin in der Nähe des Flughafens und zählte insgesamt 17 Personen an Bord. Insgesamt befanden sich nach Polizeiangaben sechs Erwachsene, sechs Jugendliche und fünf Kinder - vom sieben Monate alten Säugling bis zum Sechsjährigen- in dem Fahrzeug.

Nach Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten sei fünf Menschen die Weiterfahrt gestattet worden. „Die restlichen Personen begaben sich zum nahe gelegenen Busbahnhof“, hieß es.