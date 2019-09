1 Eine 56-Jährige ist bei einem Unfall in Filderstadt verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: picture alliance

Eine Autofahrerin kommt am Samstag in Filderstadt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach mit dem Fahrzeug. Sie kommt verletzt in ein Krankenhaus.

Filderstadt - Bei einem Unfall auf der Nord-West-Umfahrung in Filderstadt (Kreis Esslingen) am Samstagnachmittag ist eine Frau verletzt worden. Die 56-Jährige war laut Polizei gegen 16.40 Uhr mit ihrem VW in Richtung Echterdinger Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte zunächst den Bordstein und im Anschluss die Leitplanke.

Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zur Endlage. Die 56-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 24.000 Euro.