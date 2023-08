1 Der Höhepunkt des Lichtzaubers: Die Feuerwerk-Show. (Archivbild) Foto: Werner Kuhnle

Beim Lichterzauber im Blühenden Barock ist vor allem für Kinder wieder einiges geboten. Aber auch Erwachsene können sich über Musikprogramm und das Feuerwerk freuen.









Der Lichterzauber 2023 im Blühenden Barock in Ludwigsburg setzt in diesem Jahr einen Fokus auf die Hits der schwedischen Kultband Abba. Am Samstag, 19. August, startet das Lichtspektakel um 21.30 Uhr an der Emichsburg „zur Musik der erfolgreichsten Band der Musikgeschichte“, so die Veranstalter. Laut Pressemitteilung werden die Pyrotechniker von Flashart aus Bielefeld gut 15 Minuten lang Feuerwerk zu bekannten Hits wie „The winner takes it all“ oder „Knowing me, knowing you“ abfeuern.