Ist ein Feuerwerk angesichts von Umweltdebatten, Tierschutz und Kriegsflüchtlingen aus der Zeit gefallen oder immer noch eine große Faszination? In mehreren Städten des Landkreises Ludwigsburg wird diese Frage teils emotional debattiert. Während in Bietigheim-Bissingen das Feuerwerk zum Pferdemarkt abgesagt wird, finden sie in den meisten Orten statt – nicht ohne Kritik, aber aus gutem Grund, wie die Veranstalter selbst sagen.