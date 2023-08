15 Bunte Show in Ludwigsburg... Foto: Avanti/Ralf Poller

Zu Welthits der Band Abba brennen Pyrotechniker ein Feuerwerk der Superlative ab. mehr als 10 000 Besucher strömen deshalb ins Blühende Barock in Ludwigsburg und erleben einen Abend für alle Sinne.









Brechend voll war es am sommerlichen Samstagabend im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Als gegen 21.30 Uhr bunte Funken und leuchtende Fontänen gen Himmel schossen, war das „Ah“ und „Oh“ groß. Die Pyrotechniker der Firma Flashart aus Bielefeld feuerten gut 15 Minuten lang Raketen zu bekannten Hits wie „The winner takes it all“ oder „Knowing me, knowing you“ der Kultband Abba ab. Für die Blüba-Chefin Petra Herrling war es der erste Lichterzauber. „Für mich als Abba-Fan war das natürlich doppelt fantastisch“, kommt sie regelrecht ins Schwärmen. Zwischenfälle gab es keine, die Atmosphäre sei „total entspannt“ gewesen, sagt Herrling. „Mit dem Wetter hatten wir natürlich auch Glück. Das hat super mitgespielt.“