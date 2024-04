5 Die Einsatzkräfte waren gegen 16.19 Uhr ausgerückt. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In Urbach ist am Freitagnachmittag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen noch. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.











Am Freitagnachmittag ist in einem Wohnhaus im Ortskern von Urbach (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Haubersbronner Straße wurde gegen 16.19 Uhr gemeldet. Derzeit sind nach den Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen die Löscharbeiten in vollem Gange. Das betroffene Gebäude steht laut der Polizei in Vollbrand. Zwei angebaute Nachbargebäude seien momentan gefährdet, die Feuerwehr versuche, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Verletzte gibt es nach den Angaben der Polizei bisher nicht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Mühlstraße in Urbach ist momentan noch voll gesperrt. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls vor Ort im Einsatz. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.