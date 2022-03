8 Die Flammen wüteten in der Werkhalle in Schorndorf-Miedelsbach. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Drei Verletzte – darunter zwei Schwerverletzte – und ein enormer Sachschaden sind die traurige Bilanz eines Großbrandes einer Werkhalle in Schorndorf-Miedelsbach. Die Hintergründe.















Beim Brand einer Werkhalle in der Hanfwiesenstraße in Schorndorf-Miedelsbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der Sachschaden könnte sich ersten Schätzungen zufolge im Millionenbereich bewegen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wie die Polizei mitteilt, geriet die Halle am Montagmittag in Vollbrand. Das betroffene Gebäude ist circa 25 x 15 Meter groß und ist in mehrere Garagenteile untergliedert. In dem Gebäude sind zwei Gewerbebetriebe – ein Baggerbetrieb sowie eine Metallbaufirma für Präzisionsteile – beheimatet. Die Rettungsdienste wurden gegen 13.30 Uhr alarmiert, woraufhin die Feuerwehr mit 72 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen ausrückte.

Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

Bei dem Brand wurden drei Personen verletzt. Ein Mann musste mit Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Fachklinik eingeliefert werden. Zwei weitere Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert, davon war mindestens eine Person schwerer verletzt. Neben dem Rettungshubschrauber war der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 15 Helfern beziehungsweise Ärzten im Einsatz. Zudem waren mehrere fachkundige Personen der Energieversorgung am Einsatzort.