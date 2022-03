Feuerwehreinsatz in Schorndorf-Miedelsbach

6 Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Halle bereits lichterloh. Foto: SDMG/Kohls

In einer Werkhalle einer Firma in Schorndorf-Miedelsbach ist am Montagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Mindestens zwei Personen wurden verletzt, die Feuerwehr befindet sich zurzeit bei den Löscharbeiten.















Link kopiert

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Großbrand einer Werkhalle in der Hanfwiesenstraße in Schorndorf-Miedelsbach im Rems-Murr-Kreis ausgerückt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen bei dem Brand mindestens zwei Menschen leicht verletzt worden sein.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, wurde der Brand gegen 13.30 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus, als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle der Firma bereits in Vollbrand und es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Floriansjünger sind zurzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Stand: 14.30 Uhr)

Ob es neben den zwei Leichtverletzten noch weitere Verletzte gibt, ist derzeit noch unbekannt. Ebenfalls kann die Polizei noch nichts zur Brandursache sowie zum Sachschaden berichten.