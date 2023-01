4 Feuerwehreinsatz wegen eines Brands in einem Papierwerk in Remshalden Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Remshalden gerät eine Müllpresse in Brand. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Der Sachschaden liegt vermutlich bei etwas über 100 000 Euro.















Bei einem Brand in einem Papierwerk in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstag zur Mittagszeit nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden entstanden, der etwas über 100 000 Euro liegen dürfte. Es gab keine Verletzten.

Feuerwehr mit 70 Kräften vor Ort

Die alarmierten Feuerwehren Remshalden und Schorndorf rückten am Donnerstag gegen 13.15 Uhr mit insgesamt 70 Einsatzkräften, die in 16 Fahrzeugen unterwegs waren, wegen eines Brandes aus, der in einer Firma in der Alfred-Klingele-Straße ausgebrochen war. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kam es aufgrund eines technischen Defekts zum Brand einer Müllpresse. „Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niederen sechsstelligen Bereich“, erläutert ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen und ergänzt: „Verletzt wurde glücklicherweise niemand.“