Feuerwehreinsatz in Filderstadt: 55 000 Euro Schaden durch Zimmerbrand

1 Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Imago//Maximilian Koch

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagabend in einem Haus in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Brand ausgebrochen. Die Bewohnerin zieht sich beim Löschen eine Rauchgasvergiftung zu.











Link kopiert



Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagabend zu einem Brand in Filderstadt gerufen. Nach Mitteilung der Polizei war aus bislang ungeklärter Ursache neben dem Holzofen im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in der Stuttgarter Straße ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff bereits auf das Inventar über, ehe es von der 62-jährigen Bewohnerin entdeckt wurde. Sie konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vollständig löschen, zog sich dabei jedoch eine Rauchgasvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte sie deshalb in eine Klinik.