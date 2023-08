Baum fällt in Stromleitung

Feuerwehreinsatz in Ditzingen

1 Einsatz für die Ditzinger Feuerwehr: Die Brandschützer kappen den Baum aus dem Korb der Drehleiter. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Im Oberen Glemstal haben 14 Wehrleute am Mittwochabend alle Hände voll zu tun: In einer Sturmböe war der Stamm entwurzelt worden.









Sturmböen haben am Mittwochabend im Oberen Glemstal in Ditzingen einen etwa zehn Meter hohen Baum entwurzelt. Er fiel in eine Stromleitung und hing über der Straße zur Tonmühle. Die um 19.45 Uhr alarmierte Feuerwehr versuchte vergeblich, den Baum mit Einreißhaken wegzuziehen. Schließlich mussten Krone und Stamm aus dem Korb der Drehleiter mit Hand- und Motorsägen zersägt und abgetragen werden. Nach etwa einer Stunde hatten 14 Feuerwehrangehörige die Gefahr beseitigt, die Stromleitung blieb unbeschädigt.