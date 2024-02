Feuer in Großbottwar: Wohnhausbrand endet glimpflich

1 Das Feuer war wohl auf dem Balkon ausgebrochen. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Die Feuerwehr ist am Freitagvormittag zu einem Brand in die Oberstenfelder Straße gerufen worden. Dort brannte es an einem Mehrfamilienhaus.











Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 10.25 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Oberstenfelder Straße in Großbottwar in Brand geraten. Das Feuer, das mutmaßlich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausbrach, griff teilweise auf die Hausfassade über. Nach Angaben des Polizeipräsidiums zerbarsten durch die Hitzeentwicklung mehrere Fenster, wodurch Rauch ins Wohnungsinnere gelangte. Die Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.