Am Mittwochabend bricht in einem Mehrfamilienhaus in Ditzingen ein Feuer aus. Ein Bewohner versucht vergebens, den Brand selbst zu löschen. Drei Personen werden verletzt.

Ditzingen - Drei Menschen sind bei einem Brand in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei dem Versuch, den Brand zu löschen, erlitt ein Bewohner eine Brandverletzung. Ein weiterer Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung, ein anderer klagte über Atembeschwerden. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich.

Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war noch unklar.