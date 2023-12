Feuer in Affalterbach

5 Die Wehr kämpf im Hausinneren gegen die Flammen an. Foto: Feuerwehr Affalterbach

Ein Feuer in einem Wohnhaus an der Affalterbacher Hauptstraße am Sonntagabend endet glimpflich.











Link kopiert



Der Brand eines Holzunterstandes im Innenhof eines Wohnhauses in der Winnender Straße sorgte am Sonntag um 21.49 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr in Affalterbach. Das teilen die Polizei und die Feuerwehr mit.