1 Das Waldschlössle auf dem Kappelberg wurde in den Jahren 1910 und 1911 gebaut Foto: Scheyhing

Nach einer umfassenden Sanierung wird die Wiedereröffnung des Waldschlössles in Fellbach mit einem großen Festwochenende gefeiert. Nach Schließung des Lokals fand 2014 das bisher letzte Ferienwaldheim dort statt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In eineinhalb Wochen ist es so weit: Das Waldschlössle Fellbach wird nach umfassender Sanierung und einem „Vorab-Lauf“ seit Ende Februar mit einem großen Festwochenende am Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, wieder offiziell in Betrieb genommen. Mit der Eröffnung am Samstag um 14 Uhr gibt Oberbürgermeisterin Gabriele Zull den Startschuss zu zwei Tagen mit einem vielfältigen Rahmenprogramm – inklusive Mitmachaktionen und Aktivitäten für die ganze Familie, mit Bewirtung und Livemusik. Und natürlich gibt es an beiden Tagen für Besucher die Möglichkeit, das gesamte Waldschlössle-Areal zu erkunden und neu kennenzulernen.

Die vielen Jahre des Dornröschenschlafs sind vorbei

Nach vielen Jahren des „Dornröschenschlafs“ zieht damit endlich wieder neues Leben ins traditionsreiche Waldschlössle auf dem Kappelberg ein, das in den Jahren 1910 und 1911 gebaut wurde und nicht nur ein beliebtes Ausflugslokal war, sondern auch dem Waldheim der evangelischen Kirchengemeinde eine Heimat bot. Nach Schließung des Lokals fand 2014 das bisher letzte evangelische Ferienwaldheim dort statt.

Ein buntes Programm ist am Eröffnungswochenende geplant

Im Jahr 2019 beschloss der Fellbacher Gemeinderat den Kauf des Areals. Im Frühsommer 2020 begann die aufwendige Sanierung. Dabei wurde darauf geachtet, den besonderen Charme und die Optik des „alten“ Waldschlössles zu erhalten. So wurden beispielsweise die Parkettböden und das Dachgebälk erhalten, die große Fensterfront im Saal bietet weiterhin einen ungehinderten Blick auf Fellbach und die Umgebung. Erneuert wurden die komplette Elektrik, die Vorbereitungsküche, die Heizungszentrale und die Wasserleitungen. Das Dach ist energetisch saniert und ein Aufzug wurde eingebaut, sodass der große und der kleine Saal barrierearm zu erreichen sind. Zudem wurden moderne Sanitäranlagen eingebaut und eine Brandmeldeanlage integriert. Das Budget für die Sanierungsmaßnahmen war auf etwa 3,4 Millionen Euro angesetzt worden.

Unsere Empfehlung für Sie Restaurant-Neustart in Fellbach Das Waldschlössle auf dem Kappelberg wird wachgeküsst Nach mehrjähriger Sanierung steht das Fellbacher Ausflugslokal vor dem Neubeginn. Was die neuen Pächter des Restaurants vorhaben.

Vom „neuen“ Waldschlössle können sich die Besucher am Eröffnungswochenende selbst ein Bild machen. Das Programm beginnt am Samstag, 22. April, ab 14.30 Uhr. Bis gegen 18 Uhr gibt es Aktivitäten wie Basteln, Geschirr bemalen, Stoff bedrucken. Im Außengelände gibt es eine Waldrallye, Discgolf sowie eine Graffiti-Malaktion. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Das Programm beginnt um 11 Uhr. An beiden Tagen gibt es Musik. Am Samstag spielen Lost’n’Found und The Choristers, am Sonntag Sarah Schleehauf und John Noville sowie Philipp Braun und Seffen Münster. Für Bewirtung sorgen die Landfrauen Fellbach und Oeffingen mit Kaffee und Kuchen. Auf dem Parkplatz gibt es Gegrilltes und Fingerfood sowie Crêpes und Eis. Auf der Terrasse gibt das Team des Restaurants einen Vorgeschmack auf das, was Gäste ab dem Sommer erwartet.

Um das Verkehrsaufkommen zu minimieren und aufgrund der eingeschränkten Parksituation, wird es an beiden Tagen am Fuße des Kappelbergs eine Straßensperre geben. Für die Besucher ist ein Shuttle-Service organisiert: Die Kleinbusse starten vom Parkplatz P3 Max-Graser-Stadion sowie von der neuen und Alten Kelter und bringen die Besucher zum Waldschlössle und zurück. Die Busse verkehren am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Das detaillierte Festprogramm unter: www.feel.de/waldschloessle/