15 Von Winnenden nach Fellbach: Die beiden 25-jährigen Annika und Manuel Braun sind die neuen Pächter des Restaurants auf dem Kappelberg Foto: Gottfried Stoppel

Nach mehrjähriger Sanierung steht das Fellbacher Ausflugslokal vor dem Neubeginn. Fast alle Termine für Hochzeiten in diesem Jahr sind vergeben. Auch das Ferienwaldheim der Evangelischen Kirche kehrt zurück auf den Kappelberg.















Link kopiert



Seinen Status als weithin sichtbarstes Gebäude im vorderen Remstal hat es an den Schwabenlandtower verloren. Doch das Waldschlössle, auf dem Kappelberg hoch über Fellbach gelegen, hat dem Super-Hochhaus im Osten der Stadt vor allem eines voraus: Während der Wolkenkratzer noch längst nicht fertig ist, liegen die Umbauarbeiten am Berg in den letzten Zügen. Am Mittwoch zur Mittagszeit haben Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und Jens Mohrmann, Geschäftsführer der Fellbach Event & Location GmbH (Feel) die Veränderungen im Zuge des bereits 2019 beschlossenen Kaufs des Areals durch die Stadt und die Ergebnisse der Revitalisierung des Waldschlössles vorgestellt.

Das Café Glückskind ist demnächst Geschichte

Die wichtigste Nachricht betrifft die neuen Pächter: Das Restaurant im Waldschlössle wird von Annika und Manuel Braun übernommen. Im Rems-Murr-Kreis bekannt ist das junge Ehepaar als Betreiber des Cafés Glückskind in Winnenden. Noch vor ein paar Tagen wollten die beiden 25-Jährigen gegenüber unserer Zeitung nicht preisgeben, wohin es sie denn demnächst ziehen wird – und nun stellen sie sich als neue Pächter der Vorzeigeobjekts mit seiner prächtigen 180-Grad-Aussicht vor.

Mit der Übernahme der traditionsreichen Höhengaststätte, die im Jahr 1911 errichtet wurde, geht für das Paar demnach „ein großer Traum in Erfüllung“. In Fellbach kennt sich Manuel Braun übrigens durchaus aus, hat er doch einst seine Ausbildung als Koch bei Martin Oettinger im Hirsch in Schmiden absolviert und als bester Azubi im Rems-Murr-Kreis abgeschlossen.

Das Paar legt Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität und lokale Anbieter, angeboten wird eine „zeitgemäße deutsche Küche“. Und natürlich wird Wein aus der Region, mit Schwerpunkt Remstal und Fellbach, eingeschenkt. Die Eröffnung des neuen Restaurants – im künftig deutlich helleren Innenraum sind 40 Plätze vorgesehen, die Terrasse verfügt über rund 80 Plätze – wird jedoch aufgrund der derzeit üblichen Lieferschwierigkeiten erst Mitte Mai erfolgen können.

Der Großteil der Wiederbelebung des Waldschlössles ist dann längst abgeschlossen. Für die Sanierungsarbeiten auf dem 12 400 Quadratmeter umfassenden Areal investiert die Stadt nach Zulls Auskunft 3,4 Millionen Euro. Das Eröffnungswochenende ist am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April. Mit diesem Fest könne man den Fellbacherinnen und Fellbachern „ihr Waldschlössle zurückgeben“, sagt Mohrmann.

Trotz des Umbaus des gesamten Baukomplexes sollte nach Auskunft von Andreas Dietmann, dem Technischen Leiter der Feel GmbH, „der besondere Charme und die Optik des bisherigen Waldschlössles unbedingt erhalten bleiben“. Ein Aufzug dient der Barrierefreiheit, zudem können auf diese Weise die Stühle deutlich bequemer als früher über die Etagen transportiert werden.

Der 250 Quadratmeter große Saal, in dem bis zu 200 Personen zugelassen sind, gilt als Herzstück in der Vermarktung durch die Feel-Gesellschaft. Er sei „der perfekte Rahmen für Veranstaltungen sowie für Tagungen, Workshops, Firmenveranstaltungen oder Teambuilding“, ist Geschäftsführer Mohrmann vom Erfolg überzeugt. Dass der Saal für private Feiern sogar noch stärker nachgefragt sein könnte als bisher, zeichnet sich schon ab. Für Hochzeiten etwa sind fast alle Termine zwischen Juni und November bereits reserviert.

Ferienwaldheim wieder auf dem Kappelberg

Mit dem Waldschlössle verbinden viele Besucher persönliche Erinnerungen, Tradition hat auch das Waldheim der Evangelischen Kirche in den Sommerwochen – das letzte allerdings fand dort 2014 statt. Doch auch in dieser Hinsicht ist der „Dornröschenschlaf“ bald beendet. „Mit der Wiedernutzung des Waldschlössles geht auch ein Herzenswunsch vieler Fellbacher in Erfüllung“, sagt Gabriele Zull: „Das Ferienwaldheim der evangelischen Kirche kann wieder auf dem Kappelberg stattfinden.“

Und schließlich profitiert auch der Waldkindergarten im Waldschlössle von der Sanierung. Im Obergeschoss des traditionsreichen Gebäudes wird mit dem neuen Schutzraum ein fester Unterschlupf geboten, der Waldkindergarten kann zudem auf zwei Gruppen erweitert werden.