Die Feuerbacher Kirbe hat eine lange Tradition. Dem Musikverein Stadtorchester Feuerbach (MSF) liegt ein Bild aus dem Jahr 1885 vor, auf dem die Kirbe in Feuerbach gefeiert wird. Mutmaßlich ist das Fest aber noch älter. Der MSF bewirtschaftet seit 1964 das Festzelt der Veranstaltung und lädt auch in diesem Jahr mit der Märkte Stuttgart GmbH auf und rund um den Festplatz ein.

Doch es wird immer schwieriger, die Veranstaltung zu erhalten. Noch fehlen Helfer, die den Verein beim Zeltauf- und Innenausbau unterstützten. Auch für die Schichten während der viertägigen Kirbe braucht der MSF im Zelt noch tatkräftige Unterstützung. Zudem steht in diesem Jahr etwa nur die Hälfte des Festplatzes zur Verfügung, sagt Gabriella Zanetti von der Märkte Stuttgart GmbH. Der Grund: Die Vorbereitungen auf den Abriss des Neuen Gymnasiums und die Arbeiten für den neuen Schulcampus schränken den Kirbebetrieb ein. „Auf dem Festplatz konnten wir deshalb bisher nur zehn Schausteller platzieren wie Autoscooter, Kinderfahrgeschäfte, Wurfbuden und American Trip“, erklärt Zanetti. „Es fallen etwa acht Schausteller weg.“

Immer weniger Händler melden sich an

Der Krämermarkt sei davon nicht betroffen, allerdings sei auch in Feuerbach „die Nachfrage der Krämermarkthändler sehr gering“, sagt Zanetti. Wie in den Vorjahren habe man immer weniger Händler.

Trotz allen Widrigkeiten versuchen die Organisatoren, ein ansprechendes Fest auf die Beine zu stellen. Los geht es am Freitag, 8. September, mit der 19. Auflage von „Rock the tent“, der Party im Zelt. Einlass ist ab 18 Uhr. Von 19.30 bis 23 Uhr sind „On the Roxx“ und „Wishing Well“ zu hören. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 9. September, tritt die Party-/Schlagerband Dirty Saints auf – von 18 bis 23 Uhr.

Am Sonntag beginnt die Kirbe um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt. Mitwirken werden die evangelische, katholische, die evangelisch-methodistische Kirche und die evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Zudem ist für den Kirbe-Sonntag eine große Tombola in Zusammenarbeit mit dem Gewerbe- und Handelsverein geplant. Lose kann man im Festzelt erwerben oder beim Einkauf am verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr) in den teilnehmenden Geschäften. Die Preise werden um 19 Uhr im Festzelt gezogen. Der traditionelle Kirbe-Meedich am 11. September beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des MSF und dem Honoratioren-Stammtisch. Die Ansprache hält der Europaabgeordnete und Fraktionsvorsitzende Manfred Weber (CSU) ab 11.30 Uhr. Den Fassanstich übernimmt Andrea Wechsler, Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg für die Europawahl. Schluss im Zelt ist dann um 22 Uhr. Wer dem MSF im Zelt helfen möchte, kann sich per E-Mail unter kirbe@mvfeuerbach.de oder per Telefon unter 07 11 / 8 10 66 21 melden.

