Im Süden Spaniens ist ein französisches Paar festgenommen worden, das seinen fünfjährigen Sohn nach Angaben der Polizei in der Sahara „opfern“ wollte. Die beiden Franzosen hätten ihren kleinen Jungen „in der Sahara ermorden“ wollen, „weil sie glaubten, er sei besessen“, gab die spanische Guardia Civil am Samstag weiter bekannt.

Das Paar wurde den Angaben zufolge bereits am 21. Dezember in der südspanischen Hafenstadt Algeciras festgenommen, als es per Auto-Fähre mit dem Kind nach Tanger in Marokko übersetzen wollte. Die Eltern hätten „psychiatrische Probleme“ und wurden wegen „Entführung eines Minderjährigen“ bereits per europäischem Haftbefehl gesucht, wie die spanische Polizei weiter mitteilte. Das Paar wurde in Spanien in Untersuchungshaft genommen.

Lesen Sie auch

Dem kleinen Jungen geht es den Angaben zufolge gut. Er wurde in ein spanisches Aufnahmezentrum für Minderjährige gebracht, bevor er nach Frankreich zurückkehren sollte.