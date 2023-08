Festbeginn in Bietigheim-Bissingen

1 Beim Bietigheimer Pferdemarkt steht das Pferd im Fokus. Auf Feuerwerk und Lasershow wird verzichtet. Foto: Ralf Poller/Avanti

Am Freitag, 1. September, beginnt das größte Volksfest Bietigheim-Bissingens. Das traditionelle Feuerwerk fällt aus, und auch aus der Lasershow wird nichts. Unter anderem wegen des Viadukts.









Bald beginnt am Bietigheimer Viadukt wieder die außergewöhnliche Festmischung aus Pferdesport, Bierzelt, Musik und Rummel. Der 87. Bietigheimer Pferdemarkt startet am Freitag, 1. September, mit Pferdevorstellungen, Prämierungen und dem Reit- und Springturnier des Reitervereins Bietigheim-Bissingen. „Das Turnier hat große Bedeutung, da man sich für große Hallenchampionate wie das in der Schleyerhalle qualifizieren kann“, sagt die Stadtsprecherin Annette Hochmuth.