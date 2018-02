Ferrari SF-71 H Das ist der neue Formel-1-Flitzer von Ferrari

Von aks 22. Februar 2018 - 16:41 Uhr

Das italienische Formel-1-Rennsportteam des Autobauers Ferrari hat am Donnerstag in Maranello den Ferrari SF-71 H für die Saison 2018 präsentiert. Die Scuderia Ferrari will mit ihrem neuesten Formel-1-Flitzer auf Silberpfeiljagd gehen.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Nachdem bereits die Konkurrenz von Mercedes AMG Petronas ihren neuen Formel-1-Rennwagen für die Saison 2018 am Donnerstagmittag in Silverstone präsentierte, hat Ferraris Motorsportteam einige Stunden später mit der offiziellen Vorstellung des Ferrari SF-71 H in Maranello nachgezogen.

Die Scuderia Ferrari plant, zusammen mit den beiden Piloten Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel die Konkurrenz von Mercedes in der kommenden Saison mit Hilfe des roten Flitzers abzuhängen.

Sebastian Vettel hatte 2017 im Kampf um den Weltmeistertitel in der vergangenen Formel-1-Saison gegen seinen Widersacher Lewis Hamilton verloren, der in seinem Silberpfeil einen Vorsprung von 46 Punkten herausfahren konnte. Vettel wurde mit 316 Punkten Zweiter, sein Teamkollege Räikkönen belegte den vierten Platz.