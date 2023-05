1 Ferienjobs am Fließband sind sehr begehrt. Es gibt aber auch Alternativen. Foto: dpa//Jan Woitas

Viele Studierende und Schüler nutzen die Sommerferien, um Geld zu verdienen. Ein lukrativer Job im Mercedes-Werk oder Urlaubsvertretung bei der Deutschen Post? Wo und wie noch Ferienjobs zu finden sind.









Stuttgart - Jobben in den Ferien bringt nicht nur Geld aufs Konto, sondern ermöglicht auch, wertvolle Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Vier Wochen vor Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg lässt sich mit etwas Glück noch ein Ferienjob ergattern, wie eine Umfrage bei Unternehmen in der Region Stuttgart zeigt.