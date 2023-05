Fellbacher repariert Autos in der Toskana

1 Die Einblicke in die italienische Werkstatt haben Gabriel Queißer auch die Unterschiede zum Ablauf in Deutschland verdeutlicht. Jetzt weiß er, dass Improvisieren auch mal hilft. Foto: privat

Gabriel Queißer nutzt das Programm „Erasmus+“ für frisch ausgelernte Gesellen und lebt und arbeitet eine Zeit lang im Ausland. Eine Sache bleibt ihm besonders in Erinnerung.









Zuerst wollte Gabriel Queißer den Flyer einfach in den Müll werfen. Im Nachhinein ist er ziemlich froh, dass er das nicht gemacht hat. Stattdessen hat der 22-Jährige sich das Programm „Erasmus+“ für junge Gesellen, für das die Handwerkskammer Region Stuttgart warb, doch mal genauer durchgelesen und kam ziemlich schnell zu dem Schluss: Warum eigentlich nicht? „Das mit dem Flyer war ein totaler Zufall. Ich hatte davor noch nie von so einem Projekt gehört. Auch der Zeitpunkt hat total gepasst, ich war frisch ausgelernt, gerade in die erste eigene Wohnung gezogen und hatte Lust auf etwas anderes“, sagt der Kfz-Mechatroniker aus Fellbach.