Anziehungspunkt Leuze: Am Feiertag zog es besonders viele Familien ins Bad.

Das Mineralbad Leuze erlebte an Fronleichnam einen Besucherandrang mit auffallend vielen Familien und Kindern.









Ja ist denn schon Kinder- und Familienfestival? Diesen Eindruck konnte man am Donnerstagvormittag haben angesichts der vielen Familien und Kinder, die bei strahlendem Sonnenschein ins Mineralbad Leuze drängten. Bis zu 50 Meter lange Warteschlangen bildeten sich vor den Kassen; ein Strom von überwiegend jungen Besuchern ergoss sich in die Becken – zumindest in die warmen. So viele Kindergesichter und Schwimmflügel hat man hier an einem Donnerstag selten gesehen. Der Feiertag war für viele ein Badetag. Solange jedenfalls bis das Gewitter kam.