4 Gute Musik darf beim Straßenfest nicht fehlen. Foto: Werner Kuhnle

Es ist glühend heiß, an den Ausfallstraßen parken die Autos in langen Reihen, und schon im ersten Zelt hat man Glück, wenn man noch einen Platz ergattert: „Do hock di her, mir rucket zsamme!“ Hohe Temperaturen, doch gute Laune – sie ist seit Jahren geradezu ein Markenzeichen. Das 49. Affalterbacher Straßenfest hat begonnen.