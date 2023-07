1 Dicht nebeneinander sitzen die Besucher an den Biertischgarnituren und genießen die Stimmung. Foto: Peter Mann

Das Gartenfest von Liederkranz und den Städtischen Orchestern in Kornwestheim punktet bei Jung und Alt. Die Hitze kann weder Besuchern noch Instrumentalisten die Freude an guter Musik nehmen.









Sicher wurden angesichts des wunderbaren Wetters in vielen Gärten Grills angeworfen und Getränke gut eingekühlt. Doch beim Fest auf dem Liederkranz-Gelände ging es da um ganz andere Größenordnungen. Schon am Freitagabend standen Dutzende Fahrräder eng nebeneinander vor dem Zugang zum eigentlichen Festgelände am Alten Oßweiler Weg. Parkplätze waren entlang der Dürer- und der Kirchtalstraße keine mehr zu bekommen. Die schattigen Besucherparkplätze unter den Bäumen der angrenzenden Grundstücke waren ohnehin schon längst vergeben. Dicht nebeneinander saßen die Besucher an den Biertischgarnituren und genossen die allmähliche Abkühlung am Abend inmitten der Obstbaumwiesen. „Es ist gut, dass es hier so viele Bäume gibt“, sagte denn auch ein älterer Besucher zu seiner Begleiterin.