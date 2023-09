Stimmungsvoller Auftakt der Wein Lounge in Esslingen

1 Feierlaune von Beginn an: Die Wein Lounge in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin/Bulgrin

Die Weinernte hat schon angefangen, der Sommer neigt sich dem Ende zu. In diese Zeit fällt die Wein Lounge, das letzte größere Weinfest im Kreis Esslingen. Es wurde am Donnerstag eröffnet und geht bis Montag. Bereits am ersten Abend kamen viele Gäste und erlebten einen stimmungsvollen Auftakt.









Bei bestem Wetter eröffnete am Donnerstagabend die Wein Lounge auf dem Esslinger Hafenmarkt. Bereits am ersten Abend waren die Plätze gefüllt. Bis Montag können die Besucherinnen und Besucher des Weinfestes miteinander anstoßen, auf die zehn Weinstände, zwei Cocktailbars, eine Sektbar sowie vier Essensstände warten. Angeboten werden vornehmlich regionale Weine, aber nicht nur. Mit dabei ist das Teamwerk Esslingen sowie die Weingüter Kusterer, Knauß, Gold, Zimmerle, Ellwanger und Beurer. Als Gast von außerhalb der Region reist das Weingut Knipser an. Eine Bereicherung, denn der Gault Millau führt die Pfälzer in der Kategorie „Weltklasse“. Zudem gibt es einen Stand des Esslinger Händlers Weinwerk 8 sowie Meandmywine. Letzterer bietet unter anderem Weine aus Südtirol an.