Einweihungsparty der Superlative: Die Wüstenrot & Württembergische Gruppe hat an ihrem neuen Standort im Norden Kornwestheims, für den sie rund 500 Millionen Euro investierte, ein rauschendes Opening-Fest gefeiert. „Wer, wie wir, gemeinsam erfolgreich ist, darf und soll auch gemeinsam feiern“, so W&W-CEO Jürgen Junker.

Bei dem Fest, das rund 5000 Beschäftigte mitfeierten, waren prominente Gäste mit von der Partie: Der Schauspieler Elyas M’Barek, bekannt aus „Türkisch für Anfänger“ und „Fack ju Göhte“ und seit Ende 2022 das Gesicht der aktuellen Markenkampagne der Württembergischen Versicherungsgruppe, schrieb Autogramme, und Weltstar Jamie Cullum gab quasi seinen inoffiziellen Auftakt für seine Welttournee ab September: Knapp anderthalb Stunden lang spielte der britische Jazz-Pop-Sänger bei den W&Wlern mit seiner Band eigene Titel wie „Mixtape“, „Get Your Way“ oder „When I get famous“, aber auch Coversongs wie den Beatles-Hit „Come Together“.

Mit dabei war aber auch die W&W-Campus-Big-Band, die den „W&W-Song“ vorstellte – ein Jingle, der an den Klassiker „We are family“ der Band Sister Slegde angelehnt ist, und jetzt bei jedem Auftritt der Big Band zu hören sein soll. Außerdem spielten die Coverband „La Diri“ und die „Soul Diamonds“ – eine der angesagtesten Soulbands Stuttgarts. Um die neue Heimat und Zusammenführung des Konzerns gebührend zu feiern, hatte die W&W-Gruppe außerdem Bewirtungsstände mit mexikanischen, italienischen oder asiatischen Gerichten, Currywurst oder Süßem aufgefahren; an Getränkestationen, Ausschankwagen und Coffee Bikes wurden auf dem gesamten Campus Kaffeespezialitäten und Drinks gereicht.

„Unser Campus steht für alles, was sich in der W&W-Gruppe verändert hat und sich weiter verändern wird“, erklärte Junker bei dem Riesen-Fest: „Er steht für Aufbruch, den weiten Blick in die Zukunft, für eine moderne Art zu arbeiten, miteinander zu kommunizieren und für die Kundinnen und Kunden das Beste zu schaffen.“ Zudem: „Erstmals in unserer Unternehmensgeschichte sind alle Einheiten unserer Gruppe an einem Ort vereint.“

Während der neue Standort mit der rauschenden Einweihungsparty gefeiert wurde, gaben die Stadt und die W&W-Gruppe fast gleichzeitig bekannt, wie es auf dem alten W&W-Areal in Ludwigsburg weitergehen soll. Der charakteristische W&W-Turm soll erhalten bleiben, in ihm werden künftig Wohnungen entstehen. Auf dem weiteren Gelände soll ein Mix aus Gewerbe und Wohnungen wachsen – bis spätestens Ende des Jahrzehnts.