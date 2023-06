Themen für die OB-Wahl in Stuttgart

Stuttgart - Familien, die in Stuttgart einen kostengünstigen Kitaplatz benötigen, brauchen Glück. Denn trotz stetiger Ausbaubemühungen der Landeshauptstadt fehlen in Stuttgart immer noch rund 3000 Kitaplätze, Tendenz steigend. Und wegen des seit Jahren bestehenden Erziehermangels können Hunderte vorhandener Kitaplätze nicht besetzt werden. Diese Entwicklung gehört zu den großen Herausforderungen für den oder die neue OB, denn das Thema Kinderbetreuung ist für viele Familien standortrelevant. Für sie macht es einen großen Unterschied, ob sie ihr Kind während ihrer Berufstätigkeit ausreichend betreut wissen oder nicht. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sind laut Stadt 1250 Fachkräfte in den Häusern nötig. Zudem sind allein beim städtischen Kitaträger 250 Stellen unbesetzt. Daran haben auch mehrere Fachkräfteoffensiven der Stadt und zahlreiche Elternproteste nichts geändert. Bisher.